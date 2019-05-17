Mars'tan gelen bu fotoğraflar dünyayı hayrete düşürdü!
Araştırmaların hedefindeki gezegen 'Mars' Son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü herkesi şoke etti. Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getiren fotoğraf görenlerin kanını dondurdu.
17.05.2019 13:56
- Son Güncelleme: 17.05.2019 14:15
Son yıllarda uzay araştırmaları hızını iyice artırdı.
Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.
Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.
Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.
NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.