Kutsal Dağ'da bu kare ile mesaj verdi! Dünya Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un bu görüntülerini konuşuyor!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, beyaz atıyla Baekdu Dağı'nın zirvesine çıktı. Kim'in dağın zirvesinde verdiği pozların büyük bir operasyonun işareti olduğuna dikkat çekildi. Kim Jong Un'un ilk defa ortaya çıkan görüntüleri Kuzey Kore'nin resmi devlet televizyonunda yayınlandı. İşte Kim Jong Un'dan dikkat çeken kareler... Kim Jong-un 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir.

17.10.2019 09:16 - Son Güncelleme: 17.10.2019 09:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





