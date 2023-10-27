Katil İsrail'in zulmüne protesto: Dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek gösterileri! Yahudiler ABD'de eylem başlattı

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti. Yoğun saldırıları, 21'inci gününde de devam etti. Sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, gece boyunca hava, kara ve denizden Gazze'yi vuruyor. Öte yandan dünya genelinde çok sayıda ülkede binlerce kişi, Filistin'e destek gösterilerinde bir araya geldi. Yüzlerce barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemi başlattı. Göstericiler ateşkes ilan edilene kadar kalkmayacaklarını söylediler.