PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Katil İsrail'in zulmüne protesto: Dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek gösterileri! Yahudiler ABD'de eylem başlattı

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti. Yoğun saldırıları, 21'inci gününde de devam etti. Sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, gece boyunca hava, kara ve denizden Gazze'yi vuruyor. Öte yandan dünya genelinde çok sayıda ülkede binlerce kişi, Filistin'e destek gösterilerinde bir araya geldi. Yüzlerce barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemi başlattı. Göstericiler ateşkes ilan edilene kadar kalkmayacaklarını söylediler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 22:58 Güncelleme 28 Ekim 2023, 03:01
Katil İsrail’in zulmüne protesto: Dünyanın dört bir yanından Filistin’e destek gösterileri! Yahudiler ABD’de eylem başlattı 1

Katil İsrail'in Gazze saldırıların arttırması dolayı yüzlerce barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemine başladı.

Katil İsrail’in zulmüne protesto: Dünyanın dört bir yanından Filistin’e destek gösterileri! Yahudiler ABD’de eylem başlattı 2

Göstericiler ateşkes ilan edilene kadar kalacaklarını ve buradan gitmeyeceklerini söylediler.

Katil İsrail’in zulmüne protesto: Dünyanın dört bir yanından Filistin’e destek gösterileri! Yahudiler ABD’de eylem başlattı 3

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

SON DAKİKA