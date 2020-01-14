Kanları donduran kabile dünyayı şoke etti! Maymun eti yiyorlar ölülerini ise...

Kanları donduran kabile dünyayı şoke etti! Maymun eti yiyorlar ölülerini ise... Raute Kabilesi dünyanın bilinen en ilginç ve en ilkel kabilesi. Raute Kabilesi'nde yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor. Kabile üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı. Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.





Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen, kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…

14.01.2020 13:45 - Son Güncelleme: 14.01.2020 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





