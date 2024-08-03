İsmail Haniye suikastı nasıl oldu? İran ilk kez açıkladı: ABD ve İsrail! Bomba mı füze mi? | Olay iddia: 70 gün önce de denemişler... 3 farklı odada bomba!

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından şehit edili. Suikastşa ilgili soru işaretleri ise bitmiyor. ABD'li New York Times gazetesi, Haniye'nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla şehit edildiğini iddia ederken İran suikastla ilgili ilk kez resmi bir açıklama yaptı. İran Devrim Muhafızları, "İntikamını en uygun zamanda alacağız. Siyonist rejim cevabını şiddetli şekilde alacak. Suikasta ABD'de destek verdi. Haniye'nin kaldığı oda kısa menzilli mühimmat ile dışarıdan vuruldu." açıklamasını yaptı. Öte yandan başka bir iddia ise Haniye'nin 70 gün önce yine İran'da suikast girişiminden kurtulduğu... İşte detaylar...
Filistin direnişinin sembolü Hamas'ın lideri İsmail Haniye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in saldırısıyla şehit edildi.
İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye konakladığı konutta suikasta uğradı.
SORU İŞARETLERİ BİTMEDİ
Haniye'nin İran'ın göbeğinde suikasta uğraması çeşitli soruları da beraberinde getirdi. İran Haniye'yi korumadı mı yoksa koruyamadı mı? Tahran yönetimi suikastın başka bir ülkeden ateşlenen füze ile olduğunu iddia ederken İsrail ise suikastın İran sınırları içinden gerçekleştirildiğini öne sürdü. ABD basını ise "bomba" bir iddiayı gündeme getirdi.