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  • İran'daki protestoların arkasında 'Tahran'ın zengin çocukları' mı var? 1
    İran'daki protestoların arkasında 'Tahran'ın zengin çocukları' mı var?
    İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor.