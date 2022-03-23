İngiliz basını duyurdu! Roman Abramoviç Göztepe için görüşmelere başladı! İkinci mega yattı da Türkiye'ye geldi
Rusya-Ukrayna savaşında ekonomik yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden biri olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in ikinci süper yatı Marmaris'e demirledi. Eclipse adındaki 164 metrelik yüzen saray'ı görenler şaşkınlık içinde kaldı! Öte yandan İngiliz gazetesi Daily Star, Chelsea'yi satan Rus milyarderin Göztepe kulübünü satın almak için görüşmelere başladığını yazdı.
23.03.2022 14:56 - Son Güncelleme: 23.03.2022 15:21
Öte yandan İngiliz gazetesi Daily Star, Chelsea'yi satan Rus milyarderin Göztepe kulübünü satın almak için görüşmelere başladığını yazdı.