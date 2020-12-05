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Herkes onları oyun oynuyor sandı ama gerçek çok farklı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler

Vahşi doğada çekilmiş olan fotoğraflar insanın dikkatini her zaman çok çeker. Yavru file saldıran bufallonun acı sonu,yılan yiyenler, balina ve timsah karşılaşması ve nicesi. Ancak bu seferki olay herkesin ilk kez göreceği cinsten. 3 Sibirya kaplanı bir yavru Bengal kaplanını aralarına aldı. Herkes oyun oynadıklarını sandı ama bakın sonunda ne oldu...

05.12.2020 05:53 - Son Güncelleme:
Herkes onları oyun oynuyor sandı ama gerçek çok farklı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler

Herkesin oyun oynadığını sandığı kaplanlar hakkında bu gerçekler herkesi şaşırttı.

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Herkes onları oyun oynuyor sandı ama gerçek çok farklı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler

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Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Herkes onları oyun oynuyor sandı ama gerçek çok farklı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler
Herkes onları oyun oynuyor sandı ama gerçek çok farklı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler
Herkes onları oyun oynuyor sandı ama gerçek çok farklı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...Açlıktan yavru Bengal kaplanını yediler
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