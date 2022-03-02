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Her yerde cesetler var! Harkov'da bombardıman sürüyor! Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak görüntüler

Ukrayna - Rusya savaşında 7'inci günde de bombardıman devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü. Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehir akşamdan beri bombalanıyor. Barış müzakerelerinde ise bir sonuç çıkmadı ancak, 2. tur için fikir birliğine varan tarafların bir sonraki görüşmenin Polonya-Belarus sınırında yapılmasına karar verdiler. Harkov'da bir polis merkezi böyle vuruldu. Kentin her yerinde cesetler var. İşte bölgeden en sıcak gelişmeler...

02.03.2022 10:01 - Son Güncelleme: 02.03.2022 13:32
Harkov’da polis merkezi bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak görüntüler

Harkov'da polis merkezi böyle bombalandı.

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Harkov’da polis merkezi bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 7. gününde Ukrayna ordusu ile Rusya ordusu arasında sıcak çatışmalar devam ediyor.

Harkov’da polis merkezi bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak görüntüler

İşte alevlerin yükseldiği o bina...

Harkov’da polis merkezi bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak görüntüler

Harkov’da polis merkezi bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak görüntüler

Zırhlı araçlar böyle vuruldu.

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