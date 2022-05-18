Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna yapacağı ödeme sonrası dikkat çeken açıklama: "Türkiye de harekete geçmeli"
Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etmesinin ardından benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiğinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. İnternetten yapılan her aramadan gelir elde eden Google, Türkiye'de telif yasası imzaladığı zaman haber ve içerikler için medya kuruluşlarına ödemeler yapacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Türkiye'nin de telif konusunda harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
18.05.2022 22:54 - Son Güncelleme: 18.05.2022 22:57
300'DEN FAZLA MECRA...
Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili açıklama yaparak, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi.