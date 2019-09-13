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Google’da gezerken büyük bir sırrı açığa çıkardı! Öyle bir şey buldu ki...

Google'ın konum servileri sadece yol, yön bulmak için mi kullanılıyor zannediyorsunuz? Tabi ki değil... Kimileri durduk keyif için bir servisleri geziyor. ABD'nin Florida eyaletinde bir adam Google Earth'de öyle bir şey buldu ki, yıllardır gizemini koruyan büyük bir sırrı ortaya çıkardı. İşte o olayın ayrıntıları.

13.09.2019 11:49 - Son Güncelleme: 30.12.2019 13:32
Google’da gezerken büyük bir sırrı açığa çıkardı! Öyle bir şey buldu ki...

Florida'daki Lantana kasabasındaki bir gece kulübünden dönen 40 yaşındaki William Moldt, arabasıyla kayıplara karışmış, nerede olduğunun bulunamaması üzerine polisler soruşturmayı durdurmuştu.

Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.

Google’da gezerken büyük bir sırrı açığa çıkardı! Öyle bir şey buldu ki...

Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti. BBC Türkçe'nin haberine göre; arazinin yeni sahibi kendi drone'uyla da gölde bir araba olduğunu görüntüleyince durumu polise bildirdi.

Güvenlik güçleri 28 Ağustos'ta arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

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Google’da gezerken büyük bir sırrı açığa çıkardı! Öyle bir şey buldu ki...

"2007'DEN BERİ GÖRÜNÜYOR"

ABD'deki sonuçsuz kapatılan kayıp dosyalarına dair online bir veritabanı olan Charley Project, "arabanın 2007 yılından beri Google Earth'teki uydu görüntülerinde açık bir şekilde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini" belirtti.

Polis, Moldt'un arabasının kontrolünü kaybettiğini ve göle uçtuğunu düşünüyor. İlk soruşturma sırasında ise bunun gerçekleşmiş olabileceğine dair bir kanıt bulunmuyordu.

Google’da gezerken büyük bir sırrı açığa çıkardı! Öyle bir şey buldu ki...

EN SON KIZ ARKADAŞINI ARADI

Polis sözcüsü Therese Barbera ise yıllar önce ne olduğuna dair tam olarak bir bilgiye ulaşamayacaklarını vurguladı.

Ailesine Moldt'un kalıntılarına ulaşıldığının bilgisi iletildi. Moldt'un kaybolduğu gece yerel saat ile 23:00'da gece kulübünü terk ettiği belirtiliyor.

Google’da gezerken büyük bir sırrı açığa çıkardı! Öyle bir şey buldu ki...

Sessiz biri olarak tanımlanan Moldt'un o gece sarhoş olmadığı düşünülüyor. Moldt'un kız arkadaşını 21:30'da aradığı ve yakında evde olacağını söylediği biliniyor.

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