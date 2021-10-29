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Haberler Dünya Gigi Hadid annesine şiddet uygulayan Zayn Malik'i affetmedi! Gözünün yaşına bakmadı çocuğunun babasını kapı dışarı etti! Kavgaları sosyal medyada devam etti

Gigi Hadid annesine şiddet uygulayan Zayn Malik'i affetmedi! Gözünün yaşına bakmadı çocuğunun babasını kapı dışarı etti! Kavgaları sosyal medyada devam etti

Dünyaca ünlü manken ve model Gigi Hadid'in 6 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Zayn Malik ile ayrıldığı iddia edildi. Çiftin ayrılma nedenlerinin ise Malik'in Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e uyguladığı şiddet olduğu konuşuluyor. Suçlamaları reddeden 28 yaşındaki şarkıcı ise sosyal medyada açıklama yaptı. Malik açıklamasının bir kısmında, ''Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum.'' ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları...

29.10.2021 11:57 - Son Güncelleme: 29.10.2021 11:59
Gigi Hadid annesine şiddet uygulayan Zayn Malik’i affetmedi!Gözünün yaşına bakmadı çocuğunun babasını kapı dışarı etti!

1 yaşında Khai adında çocukları bulunan ABD'li manken Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik arasında şiddet krizi yaşandı. Malik'in Hadid'in annesine vurduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada bugünün en çok konuşulan ismi Gigi Hadid ile Zayn Malik arasındaki şiddet iddiası oldu. Kayınvalidesi Yolanda Hadid'in üzerine yürüyüp sonra da vurduğu öne sürülen şarkıcı suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.

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Gigi Hadid annesine şiddet uygulayan Zayn Malik’i affetmedi!Gözünün yaşına bakmadı çocuğunun babasını kapı dışarı etti!

''SADECE TARTIŞTIK''

Aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu savunan Malik, "Yolanda Hadid'e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir" dedi.

Gigi Hadid annesine şiddet uygulayan Zayn Malik’i affetmedi!Gözünün yaşına bakmadı çocuğunun babasını kapı dışarı etti!

TMZ'nin haberine göre 6 yıldır birlikte olan çiftin, ilişkilerine son verdi ve nedeni ise Yolanda Hadid'in Malik ile olan sorunu.

Gigi Hadid annesine şiddet uygulayan Zayn Malik’i affetmedi!Gözünün yaşına bakmadı çocuğunun babasını kapı dışarı etti!

2015 yılından bu yana birkaç kez ayrılıp barışan ve son olarak bir bebek sahibi olan Hadid ile Malik, bu kez ilişkilerini kesin olarak bitirdi.

Gigi Hadid annesine şiddet uygulayan Zayn Malik’i affetmedi!Gözünün yaşına bakmadı çocuğunun babasını kapı dışarı etti!

Çift, kısa bir süre önce bir yaşına giren kızları Khai'nin büyütülmesinde ise sorumlulukları ortak paylaşacak.

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