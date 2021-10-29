Gigi Hadid annesine şiddet uygulayan Zayn Malik'i affetmedi! Gözünün yaşına bakmadı çocuğunun babasını kapı dışarı etti! Kavgaları sosyal medyada devam etti
Dünyaca ünlü manken ve model Gigi Hadid'in 6 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Zayn Malik ile ayrıldığı iddia edildi. Çiftin ayrılma nedenlerinin ise Malik'in Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e uyguladığı şiddet olduğu konuşuluyor. Suçlamaları reddeden 28 yaşındaki şarkıcı ise sosyal medyada açıklama yaptı. Malik açıklamasının bir kısmında, ''Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum.'' ifadelerini kullandı. İşte olayın detayları...
1 yaşında Khai adında çocukları bulunan ABD'li manken Gigi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik arasında şiddet krizi yaşandı. Malik'in Hadid'in annesine vurduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada bugünün en çok konuşulan ismi Gigi Hadid ile Zayn Malik arasındaki şiddet iddiası oldu. Kayınvalidesi Yolanda Hadid'in üzerine yürüyüp sonra da vurduğu öne sürülen şarkıcı suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.
''SADECE TARTIŞTIK''
Aralarında yalnızca sözlü tartışma olduğunu savunan Malik, "Yolanda Hadid'e vurduğum yönündeki iddiaları reddediyorum. Kızımın iyiliği için daha fazla detay vermeyi reddediyorum. Umarım Yolanda aile sorunlarının mahremiyet içinde çözülebilmesi için yanıltıcı suçlamalarını yeniden değerlendirir" dedi.
TMZ'nin haberine göre 6 yıldır birlikte olan çiftin, ilişkilerine son verdi ve nedeni ise Yolanda Hadid'in Malik ile olan sorunu.