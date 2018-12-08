Fransa ayakta! Paris'te gözaltılar başladı!

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı.

8 Aralık 2018 Cumartesi, 11:12:09 Güncelleme: 11:35:47
Fransa ayakta! Pariste gözaltılar başladı!

Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yelekliler"in düzenleyeceği gösterilerden önce 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, "sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.

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Fransa ayakta! Pariste gözaltılar başladı!

Geçen haftaki şiddet olayların tekrarlanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Ülke genelinde 89 bin polis görevlendirildi. Paris'i ise 8 bin polis ile 12 zırhlı araç koruyor.

Fransa ayakta! Pariste gözaltılar başladı!

Eylemciler, Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin veriyor.

Fransa ayakta! Pariste gözaltılar başladı!

"Sarı yelekliler"in Paris'te düzenleyeceği gösterilerden önce 121 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü, 32 kişi gözaltına alındı.

Fransa ayakta! Pariste gözaltılar başladı!

Gözaltına alınan kişilerin üst aramasında çekiç ve taş bulunduğu ifade edildi.

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