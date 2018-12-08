Fransa ayakta! Pariste gözaltılar başladı!

Fransa ayakta! Paris'te gözaltılar başladı!
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı.
8 Aralık 2018 Cumartesi, 11:12:09 Güncelleme: 11:35:47
Fransa'nın başkenti Paris'te "sarı yelekliler"in düzenleyeceği gösterilerden önce 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, "sarı yelekliler", başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor.
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