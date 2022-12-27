Elon Musk, eski Twitter’ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatını yayınladı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı
Musk, yaklaşık 3 haftadır "Twitter Dosyaları" adıyla sürdürdüğü ifşaatların 10.'sunu Free Press haber sitesi muhabiri David Zweig aracılığıyla yaptı. Elon Musk'ın yaptığı ifşaatta eski Twitter yönetiminin Kovid-19 salgını konusunda resmi görüşe aykırı bilgi paylaşan uzman hesaplarına müdahale ettiği ortaya çıktı. Paylaşımlarda, platformun salgın konusunda resmi söylemle çelişen birçok doktor ve uzmanın görüşlerini sansürlediği, hesaplarını askıya aldığı ifade edildi.
27.12.2022 05:43 - Son Güncelleme: 27.12.2022 05:52
Musk, yaklaşık 3 haftadır "Twitter Dosyaları" adıyla sürdürdüğü ifşaatların 10.'sunu Free Press haber sitesi muhabiri David Zweig aracılığıyla yaptı.
Trump yönetiminin salgının başlangıcında halkı paniğe sevk edecek içerikler konusunda endişeler taşıdığını ve şirkete bu konuda baskı yaptığını ifade eden Zweig, Başkan Joe Biden yönetiminin ise Amerikan halkına Kovid-19 salgını için verdiği mesajın, "Kovid-19'dan çok korkun ve güvende olmak için bizim dediğimizi yapın şeklinde olduğunu ve Twitter'a bu yönde baskı yaptığını belirtti.
David Zweig, Biden yönetiminin Twitter ile yaptığı ilk toplantının konusunun Kovid-19 olduğunu ve toplantının ana gündeminin aşı karşıtı hesaplara müdahale olduğunu kaydetti.