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Haberler Dünya Elon Musk, eski Twitter’ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatını yayınladı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı

Elon Musk, eski Twitter’ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatını yayınladı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı

Musk, yaklaşık 3 haftadır "Twitter Dosyaları" adıyla sürdürdüğü ifşaatların 10.'sunu Free Press haber sitesi muhabiri David Zweig aracılığıyla yaptı. Elon Musk'ın yaptığı ifşaatta eski Twitter yönetiminin Kovid-19 salgını konusunda resmi görüşe aykırı bilgi paylaşan uzman hesaplarına müdahale ettiği ortaya çıktı. Paylaşımlarda, platformun salgın konusunda resmi söylemle çelişen birçok doktor ve uzmanın görüşlerini sansürlediği, hesaplarını askıya aldığı ifade edildi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
27.12.2022 05:43 - Son Güncelleme: 27.12.2022 05:52
Elon Musk, eski Twitter’ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatını yayınladı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı

Elon Musk'ın, eski Twitter'ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatında, şirketin, ABD hükümetinin söylemleriyle çelişen bilgileri sansürleyerek, hükümetle aynı fikirde olmayan doktor ve uzmanları itibarsızlaştırarak Kovid-19 salgınına ilişkin tartışmalara müdahale ettiği ortaya çıktı.

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Elon Musk, eski Twitter’ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatını yayınladı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı

Musk, yaklaşık 3 haftadır "Twitter Dosyaları" adıyla sürdürdüğü ifşaatların 10.'sunu Free Press haber sitesi muhabiri David Zweig aracılığıyla yaptı.

Elon Musk, eski Twitter’ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatını yayınladı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı

Twitter'ın eski yönetiminin Kovid-19 salgınına yönelik içeriklere dair iç yazışmalarını paylaşan Zweig, ABD yönetimlerinin sadece Twitter'a değil aynı zamanda Facebook, Google ve Microsoft'a da Kovid-19 salgınına ilişkin tartışmalar konusunda baskı uyguladığını yazdı.

Elon Musk, eski Twitter’ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatını yayınladı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı

Trump yönetiminin salgının başlangıcında halkı paniğe sevk edecek içerikler konusunda endişeler taşıdığını ve şirkete bu konuda baskı yaptığını ifade eden Zweig, Başkan Joe Biden yönetiminin ise Amerikan halkına Kovid-19 salgını için verdiği mesajın, "Kovid-19'dan çok korkun ve güvende olmak için bizim dediğimizi yapın şeklinde olduğunu ve Twitter'a bu yönde baskı yaptığını belirtti.

Elon Musk, eski Twitter’ın yönetiminin uygulamalarına yönelik 10. ifşaatını yayınladı! Dikkat çeken Kovid-19 detayı

David Zweig, Biden yönetiminin Twitter ile yaptığı ilk toplantının konusunun Kovid-19 olduğunu ve toplantının ana gündeminin aşı karşıtı hesaplara müdahale olduğunu kaydetti.

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