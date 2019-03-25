GaleriDünya

Dünyanın en mutlu ülkeleri

25.03.2019 11:35 - Son Güncelleme: 25.03.2019 11:35
Dünyanın en mutlu ülkeleri
Dünyanın en mutlu ülkeleri
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. Amerikan Columbia Üniversitesi'nin 156 ülke arasında yaptığı değerlendirmeye göre, en mutlu ülkeler yine Kuzey Avrupa'dan. Danimarka, Norveç, İsviçre, Hollanda ve İsveç listede ilk 5'i paylaştı. "2013 Dünya Mutluluk Raporu"nda ülkeler, kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, yolsuzluk, cömertlik ve özgürlük gibi alanlarda değerlendirildi. Türkiye en mutlu ülkeler sıralamasında 77. sırada yer aldı.
Dünyanın en mutlu ülkeleri
Dünyanın en mutlu ülkeleri
20. Venezuela Rapora göre dünya, geçtiğimiz 5 yıla kıyasla, nispeten daha mutlu ve cömert bir yer. Ancak ekonomik ve siyasi krizler bazı ülkelerin mutluluk seviyesini ciddi ölçüde etkiledi. İşte en mutlu 20 ülke...
Dünyanın en mutlu ülkeleri
Dünyanın en mutlu ülkeleri
19. Lüksemburg
Dünyanın en mutlu ülkeleri
Dünyanın en mutlu ülkeleri
18. İrlanda
Dünyanın en mutlu ülkeleri
Dünyanın en mutlu ülkeleri
17. ABD
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Işık ve gölge mucizesi
Işık ve gölge mucizesi