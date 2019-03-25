Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. Amerikan Columbia Üniversitesi'nin 156 ülke arasında yaptığı değerlendirmeye göre, en mutlu ülkeler yine Kuzey Avrupa'dan. Danimarka, Norveç, İsviçre, Hollanda ve İsveç listede ilk 5'i paylaştı. "2013 Dünya Mutluluk Raporu"nda ülkeler, kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, yolsuzluk, cömertlik ve özgürlük gibi alanlarda değerlendirildi. Türkiye en mutlu ülkeler sıralamasında 77. sırada yer aldı.