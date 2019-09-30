Dünyanın en acayip ve korkunç yılı! 1917'de kan donduran olaylar...

102 yıl önce, 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip ve korkunç yılı olabilir. Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ve biraz daha 1917 yılını asıl ilginç kılan olaylara geçiyoruz. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun. İşte 1917 yılında yaşanmış birbirinden ilginç o olaylar... Tarihin tozlu raflarında yerini almış bazı fotoğraflar bize geçmişte nasıl trajediler yaşandığını gösteren en açık kanıttır.

30.09.2019 13:07 - Son Güncelleme: 30.09.2019 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





