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Diplomasi Fatihi Erdoğan! NATO liderler zirvesinde samimi kareler! Erdoğan'ı gören yanına koştu

NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Rusya-Ukrayna savaşında yoğun bir diplomasi yürüterek dünyada gündem olan Erdoğan, NATO liderler zirvesinde de liderlerle samimi kareler verdi. Özellikle ABD Başkanı Biden'ın salona girdiğinde Erdoğan'la selamlaşması objektiflere yansıdı.

24.03.2022 13:11 - Son Güncelleme: 24.03.2022 13:30
NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkent Brüksel'e gitti.

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NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

Görüşmenin ardından Erdoğan, NATO liderlerinin aile fotoğrafının çekildiği alana geçti.

NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

Erdoğan, burada fotoğraf çekiminden önce liderlerle ayaküstü bir süre sohbet etti.

NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

Erdoğan'ın konuştuğu isimler arasında ABD Başkanı Joe Biden da vardı. Biden, yanına gittiği Erdoğan ile selamlaştı.

NATO liderler zirvesinde Başkan Erdoğan ile Biden’ın samimiyeti dikkat çekti!

İki liderin samimi anları kameralara yansıdı.

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