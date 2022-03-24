Diplomasi Fatihi Erdoğan! NATO liderler zirvesinde samimi kareler! Erdoğan'ı gören yanına koştu
NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Rusya-Ukrayna savaşında yoğun bir diplomasi yürüterek dünyada gündem olan Erdoğan, NATO liderler zirvesinde de liderlerle samimi kareler verdi. Özellikle ABD Başkanı Biden'ın salona girdiğinde Erdoğan'la selamlaşması objektiflere yansıdı.
24.03.2022 13:11 - Son Güncelleme: 24.03.2022 13:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkent Brüksel'e gitti.