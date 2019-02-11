Dekolteli milletvekili meclise damga vurdu! Şimdi de mahkemeye başvurdu
Dünya böyle milletvekili ne gördü ne de duydu. Brezilyalı milletvekili Ana Paula da Silva, kırmızı dekoltekli kıyafeti ile meclis oturumuna katılarak sadece ülkesinde değil tüm dünyada çok konuşulmuştu. Kırmızı dekolteli kıyafetiyle olay yaratan Ana Paula da Silva şimdi de mahkeme kapılarında...
11.02.2019 11:46
- Son Güncelleme: 11.02.2019 11:47
Brezilyalı milletvekili Ana Paula da Silva'nın geçtiğimiz günlerde giydiği kırmızı göğüs dekolteli elbisesi ülkede siyasetin yeni gündem konusu olmuştu.
DİĞER GALERİLER