GaleriDünya

Dekolteli milletvekili meclise damga vurdu! Şimdi de mahkemeye başvurdu

Dünya böyle milletvekili ne gördü ne de duydu. Brezilyalı milletvekili Ana Paula da Silva, kırmızı dekoltekli kıyafeti ile meclis oturumuna katılarak sadece ülkesinde değil tüm dünyada çok konuşulmuştu. Kırmızı dekolteli kıyafetiyle olay yaratan Ana Paula da Silva şimdi de mahkeme kapılarında...

11.02.2019 11:46 - Son Güncelleme: 11.02.2019 11:47
Dekolteli milletvekili meclise damga vurdu! Şimdi de mahkemeye başvurdu

Brezilyalı milletvekili Ana Paula da Silva'nın geçtiğimiz günlerde giydiği kırmızı göğüs dekolteli elbisesi ülkede siyasetin yeni gündem konusu olmuştu.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Dekolteli milletvekili meclise damga vurdu! Şimdi de mahkemeye başvurdu

Ana Paula da Silva daha önce Brezilya'nın Bombinhas kentinde belediye başkanlığı görevi yapmıştı.

Dekolteli milletvekili meclise damga vurdu! Şimdi de mahkemeye başvurdu

Geçtiğimiz ekim ayında Santa Catarina eyaleti meclisine seçilen Ana Paula da Silva sık sık göğüs dekolteli kıyafetleri tercih ediyor.

Dekolteli milletvekili meclise damga vurdu! Şimdi de mahkemeye başvurdu

Giydiği kırmızı kıyafetle bir anda kendisini dünya gündeminde bulan Ana Paula da Silva eleştirilerin de hedefi haline geldi.

Dekolteli milletvekili meclise damga vurdu! Şimdi de mahkemeye başvurdu

Ana Paula da Silva eleştirilere şu yanıtı vermişti:

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun sır dolu yaşamı ifşa oldu!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju'nun sır dolu yaşamı ifşa oldu!