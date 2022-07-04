Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, net bir sayı vermedi. Saldırıyla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir erkeğin gözaltına alındığını aktaran Thomassen, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini fakat "terörizmi" dışlamadıklarını aktardı.
04.07.2022 00:09 - Son Güncelleme: 04.07.2022 00:20
Saldırının ardından basın toplantısı düzenleyen Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, net bir sayı vermedi.
Saldırıyla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir erkeğin gözaltına alındığını aktaran Thomassen, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini fakat "terörizmi" dışlamadıklarını aktardı.