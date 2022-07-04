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Haberler Dünya Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı

Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, net bir sayı vermedi. Saldırıyla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir erkeğin gözaltına alındığını aktaran Thomassen, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini fakat "terörizmi" dışlamadıklarını aktardı.

04.07.2022 00:09 - Son Güncelleme: 04.07.2022 00:20
Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM'de silah saldırı düzenlenmiş, polis saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade etmişti.

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Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı

Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı

Saldırının ardından basın toplantısı düzenleyen Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, net bir sayı vermedi.

Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı

Saldırıyla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir erkeğin gözaltına alındığını aktaran Thomassen, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini fakat "terörizmi" dışlamadıklarını aktardı.

Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı

Thomassen, başka saldırganlara dair bir iz olmadığını ifade etti.

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