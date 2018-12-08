Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!
2 kişinin kurduğu hayat sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı etkileyen bir durumdur. Kimi ülkeler evliliklere çok sıcak bakmasa da kimileri evliliğe teşvik eder. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler...
8 Aralık 2018 Cumartesi, 10:18:24
2 kişinin kurduğu hayat sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı etkileyen bir durumdur. Kimi ülkeler evliliklere çok sıcak bakmasa da kimileri evliliğe teşvik eder. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler...
ERMENİSTAN
Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.
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