Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!

2 kişinin kurduğu hayat sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı etkileyen bir durumdur. Kimi ülkeler evliliklere çok sıcak bakmasa da kimileri evliliğe teşvik eder. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler...

8 Aralık 2018 Cumartesi, 10:18:24
Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!

2 kişinin kurduğu hayat sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı etkileyen bir durumdur. Kimi ülkeler evliliklere çok sıcak bakmasa da kimileri evliliğe teşvik eder. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler...

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!

Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir

Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!

Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.

Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!

Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hindistandan birbirinden ilginç fotoğraflar...
Hindistan'dan birbirinden ilginç fotoğraflar...