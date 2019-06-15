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Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya karanlığa gömülebilir Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

CU Boulder'da görev alan bilim insanları dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Yıldızlarda meydana gelen 'süper patlama'nın Güneş'te de her an yaşanabileceğini belirten uzmanlar, böyle bir olayın tüm elektronik cihazları bozacağını ve dünyanın karanlığa gömülebileceğini belirtti. Süpernovalar, galaksimizdeki en parlak astronomik olaylardır. Güneşimizden çok daha büyük kütleli yıldızlar patladığında oluşurlar ve oldukça göz alıcı ışıklarını bir kaç ayda kaybederler. Bu geleneksel hareket milyarlarca yıldır parlayan yıldızların ölümünü temsil eder. Patlamalar sonucunda açığa çıkan ışık dalgaları belki de milyonlarca yıl sonra dünyamıza ulaşır. Peki süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

15.06.2019 13:18 - Son Güncelleme: 15.06.2019 13:19
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya karanlığa gömülebilir Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler? Gezegenimizin içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş Dünya için son derece önemli. Ancak Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamaları, elektronik cihazların yok olmasına sebep olabilir. Güneşten yaklaşık 50 kat büyük olan ve çekirdeğinde antimadde barındırdığından şüphelenilen esrarengiz yıldız, ölüme karşı direnciyle astronomları şoka uğratıyor. Patlamalar sonucunda açığa çıkan ışık dalgaları belki de milyonlarca yıl sonra dünyamıza ulaşır. Bu nedenle bir yıldıza bakmak ve ya onun patladığını görmek bir nevi zaman yolcuğu yapmaktır.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya karanlığa gömülebilir Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

CU Boulder'da görev alan bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre, Güneş'te "süper patlama" ismi verilen şiddetli bir patlamanın yaşanabileceğinin altı çizildi.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya karanlığa gömülebilir Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

Söz konusu patlamanın gerçekleşmesi durumunda ise dünya çapındaki elektronik aygıtların zarar görebileceği vurgulandı. Böyle bir patlamanın yörüngedeki uyduları da etkileyebileceği, bunun da küresel çapta bir soruna neden olabileceği belirtiliyor.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya karanlığa gömülebilir Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

Bahsi geçen patlamaların genellikle daha genç ve daha aktif yıldızlarda gerçekleştiği tahmin ediliyordu. Ancak son çalışma sonrası bu tarz patlamaların Güneş gibi olgun yıldızlarda da görülebileceği ortaya çıktı.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya karanlığa gömülebilir Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

Yapılan açıklamada keşfi gerçekleştiren bilim insanlarının, gezegenimizin emniyetini sağlamaları için yetkililerle iletişime geçtiği bilgisine yer verildi.

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