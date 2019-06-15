Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya karanlığa gömülebilir Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

CU Boulder'da görev alan bilim insanları dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Yıldızlarda meydana gelen 'süper patlama'nın Güneş'te de her an yaşanabileceğini belirten uzmanlar, böyle bir olayın tüm elektronik cihazları bozacağını ve dünyanın karanlığa gömülebileceğini belirtti. Süpernovalar, galaksimizdeki en parlak astronomik olaylardır. Güneşimizden çok daha büyük kütleli yıldızlar patladığında oluşurlar ve oldukça göz alıcı ışıklarını bir kaç ayda kaybederler. Bu geleneksel hareket milyarlarca yıldır parlayan yıldızların ölümünü temsil eder. Patlamalar sonucunda açığa çıkan ışık dalgaları belki de milyonlarca yıl sonra dünyamıza ulaşır. Peki süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?

15.06.2019 13:18 - Son Güncelleme: 15.06.2019 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





