Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya karanlığa gömülebilir Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?
CU Boulder'da görev alan bilim insanları dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Yıldızlarda meydana gelen 'süper patlama'nın Güneş'te de her an yaşanabileceğini belirten uzmanlar, böyle bir olayın tüm elektronik cihazları bozacağını ve dünyanın karanlığa gömülebileceğini belirtti. Süpernovalar, galaksimizdeki en parlak astronomik olaylardır. Güneşimizden çok daha büyük kütleli yıldızlar patladığında oluşurlar ve oldukça göz alıcı ışıklarını bir kaç ayda kaybederler. Bu geleneksel hareket milyarlarca yıldır parlayan yıldızların ölümünü temsil eder. Patlamalar sonucunda açığa çıkan ışık dalgaları belki de milyonlarca yıl sonra dünyamıza ulaşır. Peki süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler?
Süper patlama nedir? Yıldızlar nasıl ölürler? Gezegenimizin içinde bulunduğu sistemin tek yıldızı olan Güneş Dünya için son derece önemli. Ancak Güneş'te yaşanacak anlık enerji patlamaları, elektronik cihazların yok olmasına sebep olabilir. Güneşten yaklaşık 50 kat büyük olan ve çekirdeğinde antimadde barındırdığından şüphelenilen esrarengiz yıldız, ölüme karşı direnciyle astronomları şoka uğratıyor. Patlamalar sonucunda açığa çıkan ışık dalgaları belki de milyonlarca yıl sonra dünyamıza ulaşır. Bu nedenle bir yıldıza bakmak ve ya onun patladığını görmek bir nevi zaman yolcuğu yapmaktır.