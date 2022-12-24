Avrupa karıştı! Atina ve Paris’te PKK yandaşları polisle çatıştı

PARİS'TE SALDIRI 3 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığını açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.