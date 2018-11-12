Arafat Müzesi Filistin'in hafızası

12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:06:05 Güncelleme: 14:15:15
Arafat Müzesi Filistin'in hafızası
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Arafat Müzesi Filistinin hafızası

Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat'ın, artık Yaser Arafat Müzesinin bir bölümü olan odası, bir vatanın ve bir direnişçinin tarihini anlatıyor.

Arafat Müzesi Filistin'in hafızası
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Arafat Müzesi Filistinin hafızası

Ramallah'taki Yaser Arafat Müzesi, Filistin liderinin ülkeyi yönettiği, aynı zamanda kuşatma altında kaldığı ve son direnişi sergilediği bina ile yeni inşa edilen müze olmak üzere 2 binadan oluşuyor.

Arafat Müzesi Filistin'in hafızası
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Arafat Müzesi Filistinin hafızası

Kasım 2016'da ziyarete açıldı

Arafat Müzesi Filistin'in hafızası
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Arafat Müzesi Filistinin hafızası

7 milyon dolara mal oldu

Arafat Müzesi Filistin'in hafızası
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Arafat Müzesi Filistinin hafızası

Müze, bin 300 metrekarelik alana sahip.

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