Arafat Müzesi Filistinin hafızası

Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat'ın, artık Yaser Arafat Müzesinin bir bölümü olan odası, bir vatanın ve bir direnişçinin tarihini anlatıyor. Ramallah'taki Yaser Arafat Müzesi, Filistin liderinin ülkeyi yönettiği, aynı zamanda kuşatma altında kaldığı ve son direnişi sergilediği bina ile yeni inşa edilen müze olmak üzere 2 binadan oluşuyor. Kasım 2016'da ziyarete açıldı 7 milyon dolara mal oldu Müze, bin 300 metrekarelik alana sahip. Ebu Ammar lakabıyla da anılan Arafat'ın İsrail askerlerinin kuşatması altında kaldığı binadaki birkaç metrekareyi geçmeyen yatak odasındaki küçük dolabında; 4 adet askeri üniforması, başına örttüğü kefiye bulunuyor. Odada ayrıca basit bir yatak ve kızı Zehva'nın fotoğrafı yer alıyor.