ANALİZ | Eli kanlı Netanyahu Biden’ı sarılarak karşıladı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı ise aşağıladı! İşte kare kare faşistlik

Eli kanlı İsrail, dünyanın gözü önünde sivillerin bulunduğu hastaneyi bombalayarak yüzlerce kişiyi katletti. Katliam sonrası soykırımcı ortağı Joe Biden destek için İsrail'e gitti. ABD Başkanı Joe Biden, eli kanlı Netanyahu'ya kucak açtı. Biden'ın ardından Kanada Başkanı ve İngiltere Başkanı'da ziyaretlerini gerçekleştirdi. Katliamın gölgesinde ise bir detay dikkatlerden kaçmadı. Joe Biden'ın ile sarmaş dolaş olan ve saygıda kusur etmeyen Netanyahu, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Hint kökenli olması nedeniyle adeta aşağıladı. Netanyahu'nun Sunak'ı eli cebinde ve gömlekle karşılarken, sarılma esnasında ittiği görüldü. İşte Netanyahu'nun kare kare ırkçı ve faşistliği...
Eli kanlı Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı ise aşağıladı! İşte kare kare faşistlik İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir soykırım işliyor.
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü. Bununla yetinmeyen İsrail her geçen gün daha da artırmaya devam ederek kara saldırısı için hazırlıklar yapıyor.
ŞEYTANIN AVUKATI ABD!
Katliamcı İsrail, sistematik bir şekilde yürüttüğü soykırım sürecini algılarla perdelemek istiyor. ABD ise tabiri caizse şeytanın avukatlığına soyundu.
Hastane katliamı sonrası ABD Başkanı Joe Biden Tel Aviv'e gitti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile sarmaş dolaş pozlar verdi. Biden, hastane saldırısının Tel Aviv'in yapmadığını söyleyerek soykırımcı İsrail'i aklamaya çalıştı.