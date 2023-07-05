AKILALMAZ OLAY! Bisikletle yanından geçerken elinin sürtmesi yetti! “Acıdan bayılmışım” Herkesin başına gelebilir!
Birleşik Krallık'ın Dunbar şehrinde yaşanan olay, bisiklet süren 16 yaşındaki Ross McPherson'un başına gelen beklenmedik bir tehlikenin vurgulayıcısı oldu. Bisikletle giderken bir anda McPherson'un elinde hızla şişme ve kabarcıklar oluşmaya başladı. Genç adamın dayanılmaz acıları sonucunda, acil servise başvurduğunda hastanede bayıldığı belirtildi.
Ross McPherson, Dunbar bölgesinde bisiklet sürerken ormanlık bir alandan geçti ve birkaç saniye sonra elinde kabarcıklar oluştuğunu fark etti. Eli hızla şişen McPherson, çözümü bir doktora gitmekte buldu. Hastanede yapılan muayeneler sonucunda, McPherson'un Common Hogweed bitkisine dokunduğu ortaya çıktı. Elindeki kabarcıkların, anestezi kullanılmadan alınması gerekti.
Yaban maydanozu, genellikle sulak alanlarda, nehir kenarlarında ve ormanlık bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitkidir. Latince adı "Apium graveolens" olan bu bitki, maydanozgiller familyasına aittir ve yaprakları ile tanınır. Yaban maydanozunun yaprakları, kıvrık ve ince yapılı olup, parlak yeşil renge sahiptir. Ayrıca, kendine özgü bir kokusu bulunur.
Yaban maydanozunun sağlık açısından birçok faydası vardır. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücut için oldukça yararlıdır. İçeriğinde bulunan C vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi besin maddeleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca, sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.