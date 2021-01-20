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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri: "Amerika masaya dönüyor"

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden Kabinesini "Amerika masaya dönüyor" düşüncesiyle şekillendirdi. "İlklerin kabinesi olacak" diyen Joe Biden, Trump'ın "Önce Amerika" sloganını geride bırakarak çok taraflılık mesajı veriyor. Amerikan politikalarını yönlendirecek Kabine, hem cinsiyet hem de köken olarak çeşitlilik barındırıyor. Peki, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın kabinesinin şifreleri ne? İşte tüm yönleriyle Biden'ın kabinesinin şifreleri...

20.01.2021 19:28 - Son Güncelleme: 20.01.2021 19:33
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri: Amerika masaya dönüyor

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, olaylı seçimlerin ardından yaşanan kaos ve kanlı Kongre baskının gölgesi altında görevi Trump'tan devralıyor.

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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri: Amerika masaya dönüyor

Joe Biden, bugün düzenlenecek yemin töreni ile ABD'nin 46. başkanı oluyor.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri: Amerika masaya dönüyor

Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında yalnızca 1000 kişinin katılacağı törene mevcut ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri: Amerika masaya dönüyor

Peki, ABD'nin yeni başkanı Biden'ın ilk icraatleri ne olacak? Kabine seçimi ne anlama geliyor?

İşte tüm yönleriyle Biden ve kabinesinin deşifresi...

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri: Amerika masaya dönüyor

İşte NTV'nin derlemesine göre tüm yönleriyle Biden ve kabinesinin deşifresi...

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