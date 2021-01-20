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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden kabinesinin şifreleri: "Amerika masaya dönüyor"

ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden Kabinesini "Amerika masaya dönüyor" düşüncesiyle şekillendirdi. "İlklerin kabinesi olacak" diyen Joe Biden, Trump'ın "Önce Amerika" sloganını geride bırakarak çok taraflılık mesajı veriyor. Amerikan politikalarını yönlendirecek Kabine, hem cinsiyet hem de köken olarak çeşitlilik barındırıyor. Peki, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın kabinesinin şifreleri ne? İşte tüm yönleriyle Biden'ın kabinesinin şifreleri...

20.01.2021 19:28 - Son Güncelleme: 20.01.2021 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





