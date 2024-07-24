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ABD'de utanç görüntüleri! İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı! Elon Musk'da orada

İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atıyor. Eline masum Filistinlilerin kanı bulaşan Netanyahu bugün ABD'de utanç görüntülerine sebebiyet verdi. Siyonist Başbakan Netanyahu ABD Kongresi'ne onur konuğu olarak katıldı ve alkışlarla karşılandı. Konuşmasında soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da, "Gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum" diyen Netanyahu'ya alkış tutanlardan birininde Elon Musk olduğu görüldü.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 23:18 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 23:42
ABD’de utanç görüntüleri! İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı! Elon Musk’da orada 1

Başta Türkiye ilk günden bu yana katil Netanyahu'ya 'dur' derken bugün ABD'de utanç anları yaşandı. Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.

ABD’de utanç görüntüleri! İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı! Elon Musk’da orada 2

KATİL ONUR KONUĞU OLARAK KATILDI
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyhahu, onur konuğu olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı.Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti.

ABD Kongresi'nde Soykırımcı Netanyahu'yu böyle alkışladılar

ABD’de utanç görüntüleri! İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi’nde ayakta alkışlandı! Elon Musk’da orada 3

ELON MUSK'DA ORADA!

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ı iki kez övdüğünde, her iki taraf da ona ayakta alkışladı. Netanyahu siyasi şiddeti kınadığında, bu her iki taraftan da bir kez daha ayakta alkışlamalara yol açtı. Aynı zamanda katili alkışlayanlar arasında Elon Musk'ın olduğu da görüldü.

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