ABD'de utanç görüntüleri! İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı! Elon Musk'da orada

Başta Türkiye ilk günden bu yana katil Netanyahu'ya 'dur' derken bugün ABD 'de utanç anları yaşandı. Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi 'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.

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ELON MUSK'DA ORADA!

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ı iki kez övdüğünde, her iki taraf da ona ayakta alkışladı. Netanyahu siyasi şiddeti kınadığında, bu her iki taraftan da bir kez daha ayakta alkışlamalara yol açtı. Aynı zamanda katili alkışlayanlar arasında Elon Musk'ın olduğu da görüldü.