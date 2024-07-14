ABD'de Trump'a suikast girişimi! Kurşun sıyırdı kanlar içinde kaldı: Suikastçı Thomas Matthew Crooks EX | Türkiye'den peş peşe açıklamalar

Dünya, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini konuşuyor. Trump, Pensilvanya eyaletindeki mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı ve kulağından yaralandı. ABD Başkanı Biden ise önce "bu bir suikast girişimi mi biliyorum" dedi sonra da Trump'la görüştü. FBI ise etkisiz hale getirilen saldırganın kimlik bilgilerini açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan suikast girişimine ilişkin açıklama geldi. İşte ABD'yi karıştıran olaydan dakika dakika detaylar...