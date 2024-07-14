ABD'de Trump'a suikast girişimi! Kurşun sıyırdı kanlar içinde kaldı: Suikastçı Thomas Matthew Crooks EX | Türkiye'den peş peşe açıklamalar

Dünya, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini konuşuyor. Trump, Pensilvanya eyaletindeki mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı ve kulağından yaralandı. ABD Başkanı Biden ise önce "bu bir suikast girişimi mi biliyorum" dedi sonra da Trump'la görüştü. FBI ise etkisiz hale getirilen saldırganın kimlik bilgilerini açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan suikast girişimine ilişkin açıklama geldi. İşte ABD'yi karıştıran olaydan dakika dakika detaylar...
ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump, eyaletin Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyuldu.
İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı.
Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü.