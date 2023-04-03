ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump resmen tutuklandı
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili soruşturmada hâkim karşısına çıkıyor. New York'a hareket eden eski ABD Başkanı Trump'a destekçileri sevgi gösterisinde bulunurken, bu olay Amerika tarihinde ilk olarak nitelendirildi. ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın "prosedür" gereği tutuklandığı bildirildi. Peki, Donal Trump hapse girmesi ABD siyasetini nasıl etkiler? İşte detaylar...
ABD'ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi. ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın "prosedür" gereği tutuklandığı bildirildi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği suçlamalarını dinlemek için Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında 5. Cadde'de bulunan Trump Tower'dan çıkan Trump, yerel saat ile 13.30 civarında mahkemeye ulaştı.
Trump'a, mahkemeye gelişinde gizli servis konvoyu eşlik ederken, havadan da New York Polis helikopteri ile canlı yayın yapan medya helikopterleri takipteydi.