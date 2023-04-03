RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump "prosedür" gereği tutuklandı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili soruşturmada hâkim karşısına çıkıyor. New York'a hareket eden eski ABD Başkanı Trump'a destekçileri sevgi gösterisinde bulunurken, bu olay Amerika tarihinde ilk olarak nitelendirildi. ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın "prosedür" gereği tutuklandığı bildirildi. Hakkındaki iddiaları reddeden Trump ifadesinin ardından mahkeme salonundan ayrıldı. Peki, Donal Trump hapse girmesi ABD siyasetini nasıl etkiler? İşte detaylar...

AJANSLAR
takvim.com.tr
03.04.2023 23:27 - Son Güncelleme: 04.04.2023 23:13
ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump prosedür gereği tutuklandı

ABD'ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi. ABD'nin 45. Başkanı Trump'ın "prosedür" gereği tutuklandığı bildirildi.

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ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump prosedür gereği tutuklandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği suçlamalarını dinlemek için Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi.

ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump prosedür gereği tutuklandı

Yoğun güvenlik önlemleri altında 5. Cadde'de bulunan Trump Tower'dan çıkan Trump, yerel saat ile 13.30 civarında mahkemeye ulaştı.

Trump'a, mahkemeye gelişinde gizli servis konvoyu eşlik ederken, havadan da New York Polis helikopteri ile canlı yayın yapan medya helikopterleri takipteydi.

ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump prosedür gereği tutuklandı

Trump'ın, hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği içeride parmak izinin alınması gerekiyor.

Trump'ın avukatları, diğer bir uygulama olan kelepçe takılmasının ise gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.

ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump prosedür gereği tutuklandı

İçeride rutin uygulamalardan sonra Trump hakim karşısına çıkacak ve suçlamalar ile hakları kendisine resmen bildirilecek.

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