ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıkıyor! New York'ta önlemler artırıldı! Tutuklanacak mı?
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili soruşturmada hâkim karşısına çıkıyor. New York'a hareket eden eski ABD Başkanı Trump'a destekçileri sevgi gösterisinde bulunurken, bu olay Amerika tarihinde ilk olarak nitelendirildi. Öte yandan Olası taşkınlıklara karşı New York'te güvenlik önlemleri artırılırken, New York Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısında, "New York şehri bizim evimiz, sizin yersiz öfkenizin oyun alanı değil. Amerika'nın en güvenli büyük şehriyiz çünkü New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz." diye konuştu. Peki, Donal Trump hapse girmesi ABD siyasetini nasıl etkiler? İşte detaylar...
03.04.2023 23:27 - Son Güncelleme: 03.04.2023 23:29
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından yarın hakim karşısına çıkmak üzere Florida'dan New York'a doğru yola çıktı.
Associated Press (AP) de Trump'ın bugün gelmesinin istendiğini ancak avukatlarının eski başkanın güvenliğinden sorumlu Gizli Servisin güvenlik hazırlıkları yaparken ek zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini yazdı.
Trump hakkındaki iddianamede, porno yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğu belirtiliyor.