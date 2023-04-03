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ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıkıyor! New York'ta önlemler artırıldı! Tutuklanacak mı?

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili soruşturmada hâkim karşısına çıkıyor. New York'a hareket eden eski ABD Başkanı Trump'a destekçileri sevgi gösterisinde bulunurken, bu olay Amerika tarihinde ilk olarak nitelendirildi. Öte yandan Olası taşkınlıklara karşı New York'te güvenlik önlemleri artırılırken, New York Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısında, "New York şehri bizim evimiz, sizin yersiz öfkenizin oyun alanı değil. Amerika'nın en güvenli büyük şehriyiz çünkü New York'ta hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz." diye konuştu. Peki, Donal Trump hapse girmesi ABD siyasetini nasıl etkiler? İşte detaylar...

takvim.com.tr
AJANSLAR
03.04.2023 23:27 - Son Güncelleme: 03.04.2023 23:29
ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıkıyor! New York’ta önlemler artırıldı! Hapse girerse ne olacak?

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, jüri tarafından yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesiyle ilgili suçlanmasının ardından yarın hakim karşısına çıkmak üzere Florida'dan New York'a doğru yola çıktı.

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ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıkıyor! New York’ta önlemler artırıldı! Hapse girerse ne olacak?

GÖZLER SALI GÜNÜNDE
Salı öğleden sonra adliye binasında yaya trafiğini azaltarak güvenliği sağlamak için tüm diğer konuların ertelenmesinin planlandığı, Trump'ın mahkemeye çıkacağı süre boyunca diğer tüm dava faaliyetlerinin durdurulacağı bilgisi paylaşıldı.

ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıkıyor! New York’ta önlemler artırıldı! Hapse girerse ne olacak?

Associated Press (AP) de Trump'ın bugün gelmesinin istendiğini ancak avukatlarının eski başkanın güvenliğinden sorumlu Gizli Servisin güvenlik hazırlıkları yaparken ek zamana ihtiyacı olduğunu söylediğini yazdı.

ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıkıyor! New York’ta önlemler artırıldı! Hapse girerse ne olacak?

Trump hakkındaki iddianamede, porno yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğu belirtiliyor.

ABD tarihinde ilk! Eski ABD Başkanı Trump hakim karşısına çıkıyor! New York’ta önlemler artırıldı! Hapse girerse ne olacak?

Suçlama dosyasının şu an mühürlü olması nedeniyle, açılması için mahkeme kararı gerektiği ve salı yapılacak ilk duruşmaya kadar iddianamenin kopyasının Trump'ın hukuk ekibi ile paylaşılmasının beklenmediği ifade ediliyor.

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