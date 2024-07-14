ABD Başkan adayı Donald Trump'a 'suikast' girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20'lik suikastçı EX | CANLI TAKİP

Dünya, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini konuşuyor. Trump, Pensilvanya eyaletindeki mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini söyleyen Trump, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç" ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırının miting alanının dışından gerçekleştirildiği ve saldırganın öldürüldüğü duyuruldu. ABD Başkanı Biden ise önce "bu bir suikast girişimi mi biliyorum" dedi sonra da Trump'la görüştü. İşte ABD'yi karıştıran olaydan dakika dakika detaylar...