2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Erdoğan'ın önde olduğunu böyle bildirdiler: Açık ara zafer!
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanını seçmek için 2. kez sandığa gitti. Açılan sandık sonuçlarına göre Başkan Erdoğan, yarışı 14 Mayıs'ta olduğu gibi önce götürüyor. Türkiye'deki seçimler dünya basınında da yakından takip ediliyor. Birçok yayın kuruluşu canlı olarak takip ederken sonucu Başkan Erdoğan lehine "Açık ara zafer" şeklinde yorumladı.
28.05.2023 19:54 - Son Güncelleme: 28.05.2023 19:54