Vav TV İzle
Haberler Dünya 2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Erdoğan'ın önde olduğunu böyle bildirdiler: Açık ara zafer!

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Erdoğan'ın önde olduğunu böyle bildirdiler: Açık ara zafer!

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanını seçmek için 2. kez sandığa gitti. Açılan sandık sonuçlarına göre Başkan Erdoğan, yarışı 14 Mayıs'ta olduğu gibi önce götürüyor. Türkiye'deki seçimler dünya basınında da yakından takip ediliyor. Birçok yayın kuruluşu canlı olarak takip ederken sonucu Başkan Erdoğan lehine "Açık ara zafer" şeklinde yorumladı.

takvim.com.tr
28.05.2023 19:54 - Son Güncelleme: 28.05.2023 19:54
2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Erdoğan’ın önde olduğunu böyle bildirdiler: Açık ara zafer!

Uluslararası Haber ajanları son gelişmeleri anbean aboneleri ile 'Son Dakika' kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Erdoğan’ın önde olduğunu böyle bildirdiler: Açık ara zafer!

Al Jazeera gelen ilk sonuçlarda Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yazdı. Haberde verilen AA'dan alındığı belirtildi.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Erdoğan’ın önde olduğunu böyle bildirdiler: Açık ara zafer!

Yunan In.gr 'Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor' dedi.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Erdoğan’ın önde olduğunu böyle bildirdiler: Açık ara zafer!

AFP 'Devlet medyası: Erdoğan, Türk oylarının yarısının sayılmasıyla önde gidiyor' başlığını attı.

2. tur seçim sonuçları dünya basınında! Erdoğan’ın önde olduğunu böyle bildirdiler: Açık ara zafer!

ABD merkezli NBC gelen ilk sonuçlar sonrası 'Erdoğan iktidarda kalmaya kararlı görünüyor' yorumunda bulundu.

SON DAKİKA