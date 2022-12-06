Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun dizisi Çöp Adam'ın sonuna bakın! Sosyal medyada patlak verdi! Meğer gerçekte...
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Çöp Adam dizisi ilk bölümüyle yayınlandı. 2 bölüm fragmanı da çıkan dizi bu haftanın en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Yalı Çapkını'ndan sonra Çöp Adam'ın da gerçek hikaye çıkması diziye ilgiyi arttırdı. Peki Çöp Adam dizisinin sonu nasıl bitiyor? Sosyal medyada ortaya atılan iddialar az buz değil! Kitap özeti hakkında konuşan sosyal medya kullancıları hayretler içerisinde bıraktı. İşte detaylar...
06.12.2022 09:17 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:18
Çöp Adam dizisinin başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan paylaşıyor. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi her hafta Çarşamba günü Star'da izleyicisiyle buluşmaya başladı.
Bilindiği üzere dizi, son zamanlardaki projeleriyle adından söz ettirmeyi başaran Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan çıktı.