Gülseren Budayıcıoğlu’nun dizisi Çöp Adam’ın sonuna bakın! Kitap özeti hayretler içerisinde bıraktı! Sosyal medyada patlak verdi! Meğer gerçekte...

Gerçek bir hikayeden alınan Çöp Adam için Budayıcıoğlu, "Çok heyecanlıyım. Çöp Adam karakteri öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor" dedi. Peki, Çöp Adam hangi kitaptan uyarlama, konusu ne?