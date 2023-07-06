02.00-22.00 saatleri arasında bu ödemeyi yapmanız lazım! B sınıfı ehliyeti bulunan milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi!

Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç sahiplerinin her yıl düzenli olarak ödemekle yükümlü olduğu bir vergi türüdür. Bu vergi, araçların özelliklerine ve motor hacimlerine göre belirlenen bir tutara dayanır. Verginin ikinci taksit ödeme dönemi, araç sahiplerine hatırlatılarak ödemelerin tamamlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Ödemelerin İnteraktif Vergi Dairesi veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi, vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde vergi borçlarını ödeyebilmelerini sağlamaktadır. Bu yöntemler aracılığıyla 02.00-22.00 saatleri arasında ödeme işlemleri gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.