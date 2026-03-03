Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'de yendiği Alanyaspor'u bu kez kupada yenmek için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar, lider geldiği Antalya'dan aynı derece ile ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmak ve turnuvadaki iddiasını sürdürmek. Teknik direktör Okan Buruk kararın ıverdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu.
- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
- Galatasaray'ın grup liderliğini elde etmesi için beraberlik yeterli olacak.
- Teknik Direktör Okan Buruk'un hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi rotasyon yapması bekleniyor.
- Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 maçta yenilgi almadı ve bu süreçte 7 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
- Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı şekilde yoluna devam ediyor.
Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
ALANYASPOR:
GALATASARAY:Günay, Jakobs, Sane, Eren, İlkay, Ahmed, Asprilla, Kaan, Baroş, Nhaga, Boey
SIRA ANTALYA'DA
Bu sezon yer aldığı üç kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam eden Galatasaray, hedeflerinden geri adım atmıyor. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kupaya uzanmayı amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor. Yoğun fikstürde rotasını kaybetmeyen Galatasaray, bu kez Türkiye Kupası'nda Alanyaspor deplasmanında yer alıyor.
GALATASARAY'A LİDERLİK İÇİN BERABERLİK YETECEK
Sarı-kırmızılı ekip sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak olsa da, gruptaki tablo Galatasaray'a önemli bir avantaj sağlıyor. Galatasaray'ın grup liderliğini elde etmesi için beraberlik de yeterli olacak. Bu nedenle Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmanda alacağı her puanın değerini bilerek sahaya çıkıyor.
OKAN BURUK'TAN DERBİ ÖNCESİ ROTASYON BEKLENTİSİ
Galatasaray'da gözler yalnızca Alanyaspor maçında değil, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde de olacak. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un, geniş kadro avantajını kullanarak Türkiye Kupası karşılaşmasında rotasyona gitmesi bekleniyor.
Yoğun maç temposu içinde kadro dengesini korumak isteyen sarı-kırmızılı teknik heyetin, hem kupada riski minimize etmesi hem de derbi öncesi bazı isimleri dinlendirmesi gündemde. Bu da Alanyaspor deplasmanındaki ilk 11 tercihlerini daha da önemli hale getiriyor.
ALANYA'DA COŞKULU KARŞILAMA
Galatasaray kafilesi, 2 Mart Pazartesi günü Alanyaspor karşılaşması için deplasmana giderken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, takımlarına moral vermek için kafileye büyük destek gösterdi.
GALATASARAY KUPADA YENİLMİYOR
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son dönemde dikkat çeken bir istikrar yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda son mağlubiyetini 29 Şubat 2024 tarihinde Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.
Bu karşılaşmanın ardından kupada çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu istatistik, sarı-kırmızılıların kupadaki güçlü yürüyüşünü ortaya koyarken, Alanyaspor deplasmanı öncesi takımın özgüvenini artıran bir tablo olarak dikkat çekiyor.
HEDEF ÜÇ KULVARDA DA YOLA DEVAM ETMEK
Galatasaray, sezonun bu kritik bölümünde hem ligde hem kupada hem de Avrupa'da iddiasını koruyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor karşısında alacağı sonuçla bir üst tura güçlü şekilde ilerlemek isterken, aynı zamanda yoğun fikstürde istikrarını sürdürmeyi amaçlıyor.