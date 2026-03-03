Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu!

GALATASARAY'A LİDERLİK İÇİN BERABERLİK YETECEK Sarı-kırmızılı ekip sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak olsa da, gruptaki tablo Galatasaray'a önemli bir avantaj sağlıyor. Galatasaray'ın grup liderliğini elde etmesi için beraberlik de yeterli olacak. Bu nedenle Okan Buruk'un öğrencileri, deplasmanda alacağı her puanın değerini bilerek sahaya çıkıyor.

OKAN BURUK'TAN DERBİ ÖNCESİ ROTASYON BEKLENTİSİ Galatasaray'da gözler yalnızca Alanyaspor maçında değil, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde de olacak. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un, geniş kadro avantajını kullanarak Türkiye Kupası karşılaşmasında rotasyona gitmesi bekleniyor. Yoğun maç temposu içinde kadro dengesini korumak isteyen sarı-kırmızılı teknik heyetin, hem kupada riski minimize etmesi hem de derbi öncesi bazı isimleri dinlendirmesi gündemde. Bu da Alanyaspor deplasmanındaki ilk 11 tercihlerini daha da önemli hale getiriyor.

ALANYA'DA COŞKULU KARŞILAMA Galatasaray kafilesi, 2 Mart Pazartesi günü Alanyaspor karşılaşması için deplasmana giderken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, takımlarına moral vermek için kafileye büyük destek gösterdi.

GALATASARAY KUPADA YENİLMİYOR Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda son dönemde dikkat çeken bir istikrar yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda son mağlubiyetini 29 Şubat 2024 tarihinde Fatih Karagümrük karşısında yaşadı. Bu karşılaşmanın ardından kupada çıktığı 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu istatistik, sarı-kırmızılıların kupadaki güçlü yürüyüşünü ortaya koyarken, Alanyaspor deplasmanı öncesi takımın özgüvenini artıran bir tablo olarak dikkat çekiyor.