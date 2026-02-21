Konyaspor - Galatasaray | SÜPER LİG MAÇI CANLI

REKABETTE 50. MAÇ İki takım arasında 1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da oynanan ve ev sahibinin 1-0 kazandığı maçla başlayan rekabette ligde 49 karşılaşma geride kaldı. Bu 49 maçta Galatasaray 36, Konyaspor 5 galibiyet aldı, 8 maç beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da sarı-kırmızılılar üstün: 95-33.

SON 5 MAÇ GALATASARAY'IN Galatasaray, rekabette son 5 lig maçını kazanarak seriyi sürdürdü. Konyaspor'a karşı son puan kaybı, 2022-2023 sezonu ikinci yarısında deplasmanda gelen 2-1'lik yenilgi olarak kayıtlara geçti. Bu 5 maçlık bölümde Galatasaray 12 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

KONYA'DA ASLAN ÖNDE Galatasaray, Konyaspor ile Konya'da oynadığı 24 lig maçında galibiyet sayısında 15-5 üstünlük kurdu. 4 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Konya'daki gollerde de Galatasaray'ın 37 golüne Konyaspor 16 golle yanıt verdi.

KONYA'DA SON 5 MAÇTA EV SAHİBİ 3 KEZ KAZANDI Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 5 lig maçının 3'ünü kazandı. Yeşil-beyazlılar, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında evinde galibiyet aldı; son 2 sezonda ise Galatasaray'a kaybetti. Konyaspor'un Galatasaray'a karşı ligdeki tüm galibiyetleri (5) iç sahada geldi; bunların 3'ü son 5 sezonda elde edildi.