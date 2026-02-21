Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in lideri Galatasaray, 23. haftada Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda rakibini yenerek önemli bir virajı geçmek ve Torino'daki Juventus mücadelesi öncesi moral bulmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Konyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Konyaspor'un konuğu oluyor.
İLK 11'LER
KONYASPOR:
GALATASARAY:Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Lang, Barış, Icardi
REKABETTE 50. MAÇ
İki takım arasında 1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da oynanan ve ev sahibinin 1-0 kazandığı maçla başlayan rekabette ligde 49 karşılaşma geride kaldı. Bu 49 maçta Galatasaray 36, Konyaspor 5 galibiyet aldı, 8 maç beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da sarı-kırmızılılar üstün: 95-33.
SON 5 MAÇ GALATASARAY'IN
Galatasaray, rekabette son 5 lig maçını kazanarak seriyi sürdürdü. Konyaspor'a karşı son puan kaybı, 2022-2023 sezonu ikinci yarısında deplasmanda gelen 2-1'lik yenilgi olarak kayıtlara geçti. Bu 5 maçlık bölümde Galatasaray 12 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.
KONYA'DA ASLAN ÖNDE
Galatasaray, Konyaspor ile Konya'da oynadığı 24 lig maçında galibiyet sayısında 15-5 üstünlük kurdu. 4 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Konya'daki gollerde de Galatasaray'ın 37 golüne Konyaspor 16 golle yanıt verdi.
KONYA'DA SON 5 MAÇTA EV SAHİBİ 3 KEZ KAZANDI
Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ettiği son 5 lig maçının 3'ünü kazandı. Yeşil-beyazlılar, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında evinde galibiyet aldı; son 2 sezonda ise Galatasaray'a kaybetti. Konyaspor'un Galatasaray'a karşı ligdeki tüm galibiyetleri (5) iç sahada geldi; bunların 3'ü son 5 sezonda elde edildi.
EN FARKLI SKOR: 6-0
İki takım arasındaki lig tarihinin en farklı skorlu maçı, 2007-2008 sezonunda İstanbul'da (seyircisiz) oynandı: Galatasaray 6-0 kazandı.
Konyaspor'un Galatasaray'a karşı lig galibiyetleri ise 2-0, 1-0 (2 kez), 2-1 ve 4-3 skorlarıyla geldi.
PUAN DURUMU VE SEZONUN İLK MAÇI
Galatasaray, 22 haftada 17 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi ile 55 puan topladı ve haftaya Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi ile 20 puanda kaldı ve 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı. Sezonun 6. haftasında İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI SINIRDA
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yarın kart görmesi halinde 24. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY 10 MAÇTIR KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılılar, ligdeki son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aynı periyotta Galatasaray 30 gol attı, 9 gol yedi.
SON 5 RESMİ MAÇTA 20 GOL
Galatasaray, son 5 resmi maçta hücum verimini yukarı çekti. 20 gol atıp 4 kez rakiplerine karşı kalesini koruyamadı. Bu seride Kayserispor (4-0), İstanbulspor (3-1), Rizespor (3-0), Eyüpspor (5-1) ve Juventus (5-2) sonuçları öne çıktı.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Galatasaray, ligde 22 maçta 55 golle en golcü takım konumunda yer aldı. Yediği 15 gol ile de savunma istatistiğinde üst sıralarda bulundu.
ICARDI ZİRVE TAKİBİNDE
Eyüpspor maçında hat-trick yapan Mauro Icardi, ligde gol sayısını 13'e taşıdı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan isimlere yaklaşma hedefiyle Konya deplasmanında görev yapıyor.
BURUK, PALUT'A KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İlhan Palut'un takımlarına karşı oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Buruk'un ekipleri bu eşleşmelerde skor üstünlüğünü de net biçimde elinde tuttu.
KONYASPOR 12 MAÇTIR KAZANAMADI
Konyaspor, ligde son 12 maçta galibiyet çıkaramadı. 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.. İç sahada ise son galibiyet 7. haftada Başakşehir'e karşı (2-1) geldi. Bu maçtan sonra Konya'daki lig maçlarında galibiyet çıkmadı.
BERKAN KUTLU ESKİ TAKIMINA KARŞI
Ara transferde Konyaspor'a katılan Berkan Kutlu, Galatasaray'a karşı ilk kez eski takım arkadaşlarının karşısında puan arıyor.
SIRADA JUVENTUS RÖVANŞI
Galatasaray, Konyaspor maçının ardından 25 Şubat Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanına çıkacak. İstanbul'daki 5-2'lik skorun ardından son 16 için avantajını korumaya çalışacak.