SÜPER KUPA YARI FİNAL HEYECANI Türk futbolunun iki köklü kulübü, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, yeni formatta oynanacak Süper Kupa organizasyonunundaki ilk derbi oldu.

GOL İSTATİSTİKLERİ GALATASARAY'DAN YANA Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar dahil olmak üzere oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 192 gol atarken, Trabzonspor 156 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA İLK KEZ KARŞI KARŞIYALAR Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez kozlarını paylaşıyor. İki ekip daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-76 sezonunda karşılaşmış, o maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

GAZİANTEP'TE İKİNCİ BULUŞMA İki takım Gaziantep Stadı'nda ikinci kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finali de bu statta oynanmış ve Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.