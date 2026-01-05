Galatasaray - Trabzonspor | CANLI
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Süper Kupa'da ilk yarı final maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanıyor. İki takım da zorlu bir sezonun ardından katılmaya hak kazandıkları organizasyonda finale yükselmek amacında. ATV'den canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde adını 10 Ocak'taki finale yazmak adına karşılaşıyor.
CANLI İZLE
Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sánchez, Sallai, Sara, Icardi (K), Sané, Yunus, Eren, İlkay, Abdülkerim, Barış
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Ozan, Folcarelli, Muci, Bouchouari, Olaigbe, Zubkov, Felipe Augusto
DEV REKABETTE 142. RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 142. kez karşı karşıya geliyor. 1974-75 sezonunda Trabzonspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan 52 yıllık rekabette, geride kalan resmi ve özel 141 maçta Galatasaray 65, Trabzonspor ise 44 galibiyet aldı. Taraflar 32 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.
SÜPER KUPA YARI FİNAL HEYECANI
Türk futbolunun iki köklü kulübü, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, yeni formatta oynanacak Süper Kupa organizasyonunundaki ilk derbi oldu.
GOL İSTATİSTİKLERİ GALATASARAY'DAN YANA
Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar dahil olmak üzere oynanan karşılaşmalarda Galatasaray 192 gol atarken, Trabzonspor 156 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA İLK KEZ KARŞI KARŞIYALAR
Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez kozlarını paylaşıyor. İki ekip daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-76 sezonunda karşılaşmış, o maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
GAZİANTEP'TE İKİNCİ BULUŞMA
İki takım Gaziantep Stadı'nda ikinci kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finali de bu statta oynanmış ve Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
GALATASARAY'DAN 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Galatasaray 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 18 kez havalandırdı ve yalnızca 5 gol yedi.
TARİHE GEÇEN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetlerini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1 ve 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 1 Eylül 2018'de sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmişti. 15 Kasım 1998'de Trabzonspor'un İstanbul'da 5-3 kazandığı maç ise rekabet tarihinin en gollü karşılaşması olarak kayıtlara geçti.
YENİ FORMATTA İLK MAÇ
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkıyor. Organizasyon bu sezon ilk kez dört takımla oynanırken, Galatasaray hem lig hem de kupa şampiyonu olduğu için yarı finalde kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti.
GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı süren Wilfried Singo, bahis soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs kadroda yer almıyor. Mario Lemina'nın durumu belirsizliğini koruyor.
EREN ELMALI FORMASINA KAVUŞUYOR
Bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, yeniden kadroya dönüyor. Milli futbolcunun eski takımı Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.
GALATASARAY 8. SÜPER KUPA PEŞİNDE
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı tarihinde 8. kez kazanmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar daha önce 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında bu kupayı müzesine götürmüştü.
OKAN BURUK'TAN İKİNCİ KUPA HEDEFİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında ikinci kez Süper Kupa zaferi yaşamak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk Süper Kupa mutluluğunu 7 Nisan 2024'te Fenerbahçe karşısında hükmen kazanılan finalle tatmıştı.