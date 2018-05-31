;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip

'nin menajerinden açıklaması

'de 'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldız 'nin menajeri, futbolcunun 'la görüştüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Etiketler: , , , ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 11:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Galatasaray Haberleri Tüm galatasaray haberleri
Tüm Galatasaray Haberleri
FOTO GALERİ