Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure'nin ismi Galatasaray ile anılıyor.
Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
İngiltere'de Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldız Yaya Toure'nin menajeri, futbolcunun Galatasaray'la görüştüğü iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Etiketler: yaya toure , Manchester City , İngiltere , Galatasaray , Premier Lig
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