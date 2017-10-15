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  1. Aslan'da Konya mesaisi sürüyor
  2. 10 isim tamam sol bek belirsiz

'ye mesaj var!

Golleri değerlendirerek söze başlayan , "Gollerden dolayı mutluyum. Yeniden gol atmaya başladım. Ayrıca takımın kazanması için mutluyum. Takım güveni için kazanmak önemliydi. Gol atmaktan mutluyum, bu takıma da puan getirdi." dedi.
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  • 15 Ekim 2017, Pazar 07:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Taraftar Taraftar

Sen o mesajı TFF'ye ver, haftaya da maçınızı Ögür Yanpiri denen 6S Amigosu yönetsin, yoksa TOKİ Arena'da okkalı bir tokat atacağız yine size, lüle saçlı İBİŞ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 13:10
deli balta deli balta

gamise erman toroğlunun yazısını okumasını öneririm

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.10.2017 10:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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