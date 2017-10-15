Golleri değerlendirerek söze başlayan Bafetimbi Gomis, "Gollerden dolayı mutluyum. Yeniden gol atmaya başladım. Ayrıca takımın kazanması için mutluyum. Takım güveni için kazanmak önemliydi. Gol atmaktan mutluyum, bu takıma da puan getirdi." dedi.