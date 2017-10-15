Golleri değerlendirerek söze başlayan Bafetimbi Gomis, "Gollerden dolayı mutluyum. Yeniden gol atmaya başladım. Ayrıca takımın kazanması için mutluyum. Takım güveni için kazanmak önemliydi. Gol atmaktan mutluyum, bu takıma da puan getirdi." dedi.
Golleri değerlendirerek söze başlayan Bafetimbi Gomis, "Gollerden dolayı mutluyum. Yeniden gol atmaya başladım. Ayrıca takımın kazanması için mutluyum. Takım güveni için kazanmak önemliydi. Gol atmaktan mutluyum, bu takıma da puan getirdi." dedi.
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Sen o mesajı TFF'ye ver, haftaya da maçınızı Ögür Yanpiri denen 6S Amigosu yönetsin, yoksa TOKİ Arena'da okkalı bir tokat atacağız yine size, lüle saçlı İBİŞ...
gamise erman toroğlunun yazısını okumasını öneririm
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