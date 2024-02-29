Yeni Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge çıktı mı? TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024

2024 yılı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarında önemli dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçiyor. Bu dönüşümün temel taşlarından biri, 2. Torba Yasası olarak bilinen ve vatandaşların günlük yaşamlarını birçok açıdan etkileyecek düzenlemeleri içeren yeni yasa paketidir. Emeklilik şartları, prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi vatandaşların en çok merak ettiği konular, 2. Torba Yasası'nın odak noktalarını oluşturuyor. Bu düzenlemeler, emeklilik süreçlerini daha adil ve erişilebilir hale getirmeyi, çalışanların hayat standartlarını iyileştirmeyi ve eğitim sisteminde kalıcı değişiklikler yapmayı amaçlıyor. Özellikle kademeli emeklilik ve 3600 ek gösterge gibi konular, kamuoyunun yakından takip ettiği ve üzerinde durduğu başlıklar arasında yer alıyor. Peki kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu? 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı?