TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge son dakika! 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı?

2024 yılı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politika alanlarında yeni bir döneme giriyor. Bu dönemin habercisi olarak kabul edilen yeni torba yasa, vatandaşların hayatına doğrudan etki edecek çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Bu yasa ile getirilecek yenilikler, emeklilik, sağlık hizmetleri, prim destekleri ve eğitim alanındaki reformlar gibi geniş bir yelpazede değerlendiriliyor. Özellikle emeklilik, prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi konular, vatandaşların uzun süredir gündeminde olan ve büyük bir beklenti içinde oldukları hayati öneme sahip meseleler arasında yer alıyor. Peki 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu?