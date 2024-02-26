TORBA YASA MADDELERİ İÇERİĞİ 2024: Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge son dakika! 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı?

2024 yılı, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politika alanlarında yeni bir döneme giriyor. Bu dönemin habercisi olarak kabul edilen yeni torba yasa, vatandaşların hayatına doğrudan etki edecek çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Bu yasa ile getirilecek yenilikler, emeklilik, sağlık hizmetleri, prim destekleri ve eğitim alanındaki reformlar gibi geniş bir yelpazede değerlendiriliyor. Özellikle emeklilik, prim desteği ve 3600 ek gösterge gibi konular, vatandaşların uzun süredir gündeminde olan ve büyük bir beklenti içinde oldukları hayati öneme sahip meseleler arasında yer alıyor. Peki 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu?
2024 torba yasası, emeklilik sisteminde köklü değişiklikler öngörüyor. Bu değişiklikler, emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesi, prim gün sayısında esneklikler ve emeklilik maaşlarında artış gibi vatandaşların lehine birçok iyileştirme içeriyor. Ayrıca, emeklilik için beklenen sürenin kısaltılması ve daha erken emeklilik imkanı da gündemdeki yerini alıyor. Torba yasa, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, hastanelerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, sağlık personelinin sayısının artırılması ve sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki 2. Torba yasa Meclis'ten geçti mi, çıktı mı? Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ne oldu?
Torba yasanın en çarpıcı gündem maddelerinden biri, ev hanımlarına emeklilik olanağı sağlayacak düzenleme. Bu kapsamda, ev hanımlarına yönelik 3'te 1 prim desteği sağlanacak ve isteğe bağlı sigorta sistemi kurularak emeklilik hakkı tanınacak. Devletin, prim ödemelerinin üçte birini karşılaması da gündemde.
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği adına, SSK ve Bağ-Kur prim ödeme gün sayılarının eşitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme, 9000 gün olan prim ödeme süresinin 7200 güne indirilmesini öngörüyor. Böylece, vatandaşların çalışma hayatında daha uzun süre kalabilmesi hedefleniyor.