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Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi bomba: ŞOK 22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi:

ŞOK aktüel kataloğu geldi! 22-23-24-27 Şubat'tan itibaren başlayacak olan yeni kampanyası ile ev ve yaşam alanlarınızı güzelleştirmek ve günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında, evinizin her köşesi için ihtiyaç duyabileceğiniz çeşitli eşyalardan en yeni teknoloji ürünlerine, mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak pratik aletlerden, miniklerinizin ihtiyaçlarına yönelik bebek ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin adresi olan ŞOK, bu kampanya ile her bütçeye hitap eden seçenekler sunarak, alışverişlerinizi daha ekonomik ve aynı zamanda keyifli bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 11:59 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:56
Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi bomba: ŞOK 22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi: 1

ŞOK'un indirimli ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Katalogda öne çıkan bazı ürünler şunlar:

Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi bomba: ŞOK 22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi: 2

Teknolojiden Ev Gereçlerine Cazip Fiyatlar

  • Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV: 5.999 TL
  • Sinbo Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
  • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
  • 500 ml Çelik Termos: 199 TL
  • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı: 379 TL
Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi bomba: ŞOK 22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi: 3

Mutfak ve Sofra Şıklığı

Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle:

  • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak: 109 TL
  • Esse Siena Porselen Kayık Tabak: 69,95 TL
  • 4'lü Kahve Takımı: 169 TL
  • Lina Çerezlik: 10,95 TL
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