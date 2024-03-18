Son depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 18 Mart 2024 az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem mi oldu?

Son depremler AFAD -Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... Türkiye, coğrafi konumu itibariyle aktif fay hatları üzerinde bulunması sebebiyle sık sık depremlerin yaşandığı bir ülke. 18 Mart 2024 tarihinde, özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşlar arasında "Son dakika deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Bu sarsıntılar, Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yakından takip edilen, Türkiye'de yaşanan son depremler arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan bu sarsıntılar, insanların deprem bilincini ve hazırlık durumlarını gözden geçirmeleri açısından önemli bir hatırlatıcı oluyor. Deprem anında yapılması gerekenler, önlem alınması gereken hususlar ve deprem sonrası atılacak adımlar, bu gibi durumlarda hayati öneme sahiptir.
Deprem araştırmaları ve sismik aktiviteler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi yetkili kurumlar tarafından 24 saat izlenmekte, elde edilen veriler doğrultusunda halk bilgilendirilmektedir. Bu kurumların internet siteleri, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesapları, son depremlerle ilgili güncel bilgileri paylaşmanın yanı sıra, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaparak vatandaşların bilinçlenmesine katkıda bulunuyor. 18 Mart 2024 tarihinde yaşanan son depremler, özellikle internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırıldı. Vatandaşlar, hem bölgesel olarak hissedilen sarsıntıların detaylarını öğrenmek hem de genel olarak ülke genelinde meydana gelen sismik aktiviteler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve meydana geldiği zaman gibi kritik bilgileri içeriyor. Bu bilgiler, sadece bilgi edinme amacıyla değil, aynı zamanda depreme hazırlıklı olma ve mümkün olan en iyi şekilde tepki verme açısından da büyük önem taşıyor.
18 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş ve ilksel veriler olarak paylaşılmıştır. İşte o gün yaşanan sismik aktivitelerin sıralı bir listesi:
00:10:56 - AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS), derinlik: 8.6 km, büyüklük: 1.6
00:35:08 - SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI), derinlik: 8.1 km, büyüklük: 1.8
00:37:59 - GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS), derinlik: 2.1 km, büyüklük: 1.6
01:01:36 - DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ), derinlik: 80.5 km, büyüklük: 3.1 (MD: 2.8)
01:16:50 - SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR), derinlik: 11.2 km, büyüklük: 1.4
01:40:04 - SALKONAK-YESILYURT (MALATYA), derinlik: 5.0 km, büyüklük: 2.5
01:48:59 - ATAKOY-ULA (MUGLA), derinlik: 11.4 km, büyüklük: 1.5
01:53:45 - KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI), derinlik: 5.2 km, büyüklük: 1.8
01:54:07 - SALKONAK-YESILYURT (MALATYA), derinlik: 5.0 km, büyüklük: 1.9
02:14:24 - GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG), derinlik: 5.0 km, büyüklük: 1.4
02:27:36 - KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA), derinlik: 8.8 km, büyüklük: 0.9
02:40:33 - TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI, derinlik: 5.0 km, büyüklük: 1.9
02:43:11 - TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA), derinlik: 16.3 km, büyüklük: 1.2
03:27:59 - YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA), derinlik: 10.2 km, büyüklük: 1.7
03:32:55 - YAHSILER-TAVAS (DENIZLI), derinlik: 9.2 km, büyüklük: 1.6
03:40:02 - KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA), derinlik: 7.3 km, büyüklük: 1.6
04:11:51 - ELMADERE-KINIK (IZMIR), derinlik: 8.7 km, büyüklük: 1.6
04:34:46 - SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY), derinlik: 8.7 km, büyüklük: 2.0
04:39:29 - KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA), derinlik: 4.5 km, büyüklük: 1.1
04:45:18 - YAZICA-PUTURGE (MALATYA), derinlik: 12.3 km, büyüklük: 1.2