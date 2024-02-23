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ŞOK 23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu bomba gibi geldi! Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi

ŞOK'un indirimli ürünler kataloğu, her bütçeye uygun, çeşitli teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri ile dikkat çekiyor. Katalogda öne çıkan ürünler, günlük yaşamı kolaylaştıran ve ev ekonomisine katkı sağlayan seçenekler sunuyor. Bu ürünler, kaliteli ve uygun fiyatlı alternatifler arayan tüketiciler için ideal seçimler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 17:25 Güncelleme 23 Şubat 2024, 17:23
ŞOK 23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu bomba gibi geldi! Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi 1

ŞOK aktüel kataloğu geldi! 23-24-27 Şubat'tan itibaren başlayacak olan yeni kampanyası ile ev ve yaşam alanlarınızı güzelleştirmek ve günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında, evinizin her köşesi için ihtiyaç duyabileceğiniz çeşitli eşyalardan en yeni teknoloji ürünlerine, mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak pratik aletlerden, miniklerinizin ihtiyaçlarına yönelik bebek ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin adresi olan ŞOK, bu kampanya ile her bütçeye hitap eden seçenekler sunarak, alışverişlerinizi daha ekonomik ve aynı zamanda keyifli bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

ŞOK 23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu bomba gibi geldi! Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi 2

Teknolojiden Ev Gereçlerine Cazip Fiyatlar

  • Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV: 5.999 TL
  • Sinbo Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
  • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
  • 500 ml Çelik Termos: 199 TL
  • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı: 379 TL
ŞOK 23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu bomba gibi geldi! Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi 3

Mutfak ve Sofra Şıklığı

Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle:

  • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak: 109 TL
  • Esse Siena Porselen Kayık Tabak: 69,95 TL
  • 4'lü Kahve Takımı: 169 TL
  • Lina Çerezlik: 10,95 TL
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