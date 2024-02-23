ŞOK 23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu bomba gibi geldi! Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi

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ŞOK aktüel kataloğu geldi! 23-24-27 Şubat'tan itibaren başlayacak olan yeni kampanyası ile ev ve yaşam alanlarınızı güzelleştirmek ve günlük yaşamınızı kolaylaştırmak için birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında, evinizin her köşesi için ihtiyaç duyabileceğiniz çeşitli eşyalardan en yeni teknoloji ürünlerine, mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak pratik aletlerden, miniklerinizin ihtiyaçlarına yönelik bebek ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin adresi olan ŞOK, bu kampanya ile her bütçeye hitap eden seçenekler sunarak, alışverişlerinizi daha ekonomik ve aynı zamanda keyifli bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.