ŞOK 21-22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi!

ŞOK'ta 21 Şubat'tan İtibaren Başlayacak Yeni Kampanya: Ev ve Yaşam Alanlarınız İçin Her Şey En Uygun Fiyatlarla: ŞOK Marketler Zinciri, 21 Şubat Çarşamba günü başlayacak olan yeni kampanyasıyla evinizi güzelleştirecek ve günlük yaşamınızı kolaylaştıracak pek çok ürünü en cazip fiyatlarla tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Eviniz için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü eşyadan teknoloji ürünlerine, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan bu kampanya, kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturuyor. ŞOK'un bu özel kampanyası, her bütçeye uygun seçenekler sunarak, alışverişlerinizi daha ekonomik ve keyifli hale getirmeyi vaat ediyor.
ŞOK'un indirimli ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Katalogda öne çıkan bazı ürünler şunlar:
Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle: