SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Fotohaberleri

ŞOK 21-22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi!

ŞOK'ta 21 Şubat'tan İtibaren Başlayacak Yeni Kampanya: Ev ve Yaşam Alanlarınız İçin Her Şey En Uygun Fiyatlarla: ŞOK Marketler Zinciri, 21 Şubat Çarşamba günü başlayacak olan yeni kampanyasıyla evinizi güzelleştirecek ve günlük yaşamınızı kolaylaştıracak pek çok ürünü en cazip fiyatlarla tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Eviniz için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü eşyadan teknoloji ürünlerine, mutfak gereçlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan bu kampanya, kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturuyor. ŞOK'un bu özel kampanyası, her bütçeye uygun seçenekler sunarak, alışverişlerinizi daha ekonomik ve keyifli hale getirmeyi vaat ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 12:22 Güncelleme 21 Şubat 2024, 12:19
ŞOK 21-22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 1

ŞOK'un indirimli ürünler kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve mutfak gereçleri, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Katalogda öne çıkan bazı ürünler şunlar:

ŞOK 21-22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 2

Teknolojiden Ev Gereçlerine Cazip Fiyatlar

  • Fenoti 42" Full HD Android Smart Led TV: 5.999 TL
  • Sinbo Elektrikli Süpürge: 1.399 TL
  • Arzum Dikey Elektrikli Süpürge: 1.099 TL
  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi: 1.299 TL
  • 500 ml Çelik Termos: 199 TL
  • Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı: 379 TL
ŞOK 21-22-23-24-27 Şubat 2024 aktüel kataloğu geldi: Televizyon, elektrikli süpürge, çay makinesi, çelik termos ŞOK İndirimi! 3

Mutfak ve Sofra Şıklığı

Mutfakta ve sofralarda şıklığı yakalamak isteyenler için seramik fırın kabı çeşitleri, porselen ve cam kayık tabaklar gibi ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca, 4'lü kahve takımı ve çerezlikler gibi ürünler de ŞOK kataloğunda yer alıyor, fiyatlar ise şöyle:

  • 3'lü Lüster Cam Kayık Tabak: 109 TL
  • Esse Siena Porselen Kayık Tabak: 69,95 TL
  • 4'lü Kahve Takımı: 169 TL
  • Lina Çerezlik: 10,95 TL
SON DAKİKA