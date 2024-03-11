Siverek'te oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? SİVEREK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: 2024 Ramazan İmsakiyesi!

Siverek, tarihi dokusu, zengin kültürel mirası ve maneviyatı yüksek toplumuyla, Ramazan ayını benzersiz bir atmosferde karşılıyor. Mübarek Ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart Pazartesi itibarıyla, Siverek'te yaşayan milyonlarca Müslüman, oruç tutup ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklara başlayacak. Bu kutsal ay boyunca, sahur ve iftar vakitleri, Siverek'teki her evde, her mahallede günün en önemli konularından biri olacak. Peki, Siverek'te oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgileri araştırılıyor. 2024 yılına ait imsakiye bilgileri, Siverek'te iftar saatlerini öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. İşte, 30 günlük iftar saatleri ve imsakiye bilgileri...
SİVEREK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024:
|Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi
|05:13
|06:33
|12:38
|15:56
|18:33
|19:48
|2. Gün12 Mart 2024 Salı
|05:11
|06:31
|12:37
|15:57
|18:34
|19:49
|3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba
|05:09
|06:30
|12:37
|15:57
|18:35
|19:50
|4. Gün14 Mart 2024 Perşembe
|05:08
|06:28
|12:37
|15:58
|18:36
|19:51
|5. Gün15 Mart 2024 Cuma
|05:06
|06:27
|12:37
|15:58
|18:37
|19:52
ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.
Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).
Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).