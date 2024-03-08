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SİVEREK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Siverek'te oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi!

Siverek'te yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayı boyunca oruç tutup ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayının ilk günü olan 11 Mart Pazartesi ile birlikte sahur ve iftar vakitlerini merak edenler için imsakiye bilgileri oldukça önemli. Peki, Siverek'te oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 14:26 Güncelleme 08 Mart 2024, 14:26
SİVEREK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Siverek’te oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi! 1

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgileri araştırılıyor. 2024 yılına ait imsakiye bilgileri, Siverek'te iftar saatlerini öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak olmaya devam ediyor. İşte, 30 günlük iftar saatleri ve imsakiye bilgileri...

SİVEREK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Siverek’te oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi! 2

SİVEREK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024:

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi 05:13 06:33 12:38 15:56 18:33 19:48
2. Gün12 Mart 2024 Salı 05:11 06:31 12:37 15:57 18:34 19:49
3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba 05:09 06:30 12:37 15:57 18:35 19:50
4. Gün14 Mart 2024 Perşembe 05:08 06:28 12:37 15:58 18:36 19:51
5. Gün15 Mart 2024 Cuma 05:06 06:27 12:37 15:58 18:37 19:52

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SİVEREK İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2024: Siverek’te oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi! 3

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387).

Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).

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